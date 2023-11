Rheinfelden: Viel Kabarett im Bürgersaal

Kabarett, Comedy und Musikkabarett

Insgesamt kann sich das Publikum auf einen interessanten Mix aus klassischem Kabarett, Comedy und Musikkabarett mit etablierten Künstlern und Newcomern freuen. „Wir haben versucht, auch für das nächste Jahr wieder eine gute Mischung hinzubekommen“, verrät dazu der Rheinfelder Kulturamtsleiter Dario Rago bei der Vorstellung des Programms. Höhepunkt der Saison ist eine abendfüllende „Comedy Night“, die vom städtischen Kulturamt zum Saisonabschluss organisiert wird.

Insgesamt umfasst das Programm zehn Veranstaltungen von März bis Dezember: Los geht es am 14. März mit Annette Kruhl und ihrem Programm „Männer, die auf Handys starren“. Es folgen am 11. April Jakob Friedrich mit „Ich schaff mehr wie Du!“, am 16. Mai Philipp Scharrenberg mit „Verwirren ist menschlich“ und am 13. Juni Marie Diot mit „Musik und Quatsch“. Roberto Capitoni wird am 4. Juli mit seiner „Jubiläums Comedy Show – Vom Schwaben Punk zum Comedian“ in Rheinfelden zu Gast sein und am 18. Juli kommen 9 Volt Nelly mit ihrem Programm „Bäng! Bäng! Bäng!“. Ebenfalls wieder mit dabei sind „Eure Mütter“, die am 19. September „Frisch Fromm Frisör“ auf die Bühne bringen, und am 17. Oktober erwartet die Besucher „Rosa Sekt und Russisch Brot“ des Duos „Scheeselong“.