Rheinfelden Viel Pathos und große Emotionen

Das ganz Besondere der Opernaufführung waren die großartigen Stimmen der Protagonisten, die ein Ensemble von Weltklasse bildeten und ein Flair von Open Airs wie in Verona an den Hochrhein brachten.

Das dreigeteilte Bühnenbild war etwas komprimiert auf die drei Schauplätze am Hof des leichtlebigen Herzogs von Mantua: in der Mitte der Palast des Herzogs, rechts die Spelunke des gedungenen Banditen Sparafucile, links die Gemächer von Rigoletto, dem Titelhelden. Auf diesen Ebenen spielte sich das ganze Drama ab in einer bewusst und betont traditionellen, von Pathos und großen Emotionen dominierten Darstellung. Eine Produktion, die eigens für diese Freiluftaufführung konzipiert war, teils mit Requisiten aus dem Schloss wie Ritterhelmen oder den opulenten Blumen- und Tischarrangements. Durch die italienischen Sänger konnte der Regisseur bis zum finalen Höhepunkt eine Italianità gestalten mit viel Melodrama, aber vor allem mit Stimmschwergewichten. An erster Stelle ist da der überaus präsente Rigoletto von Marco Chingari zu nennen, der den Vaterstolz glaubhaft machte. Der italienische Bariton besitzt stimmliche Größe und Kraft. Ergreifend, wie er die Rolle des Hofnarren gestaltet; eindrucksvoll, wie er den gedemütigten Vater verkörpert. Man hing ihm an den Lippen bei seinem großen Monolog, bei dem dieser Sängerdarsteller eine Bariton-Deklamation in düsterer Grundstimmung präsentierte.