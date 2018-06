Rheinfelden Viele Gelegenheiten, sich zu begegnen

Rheinfelden (rr). Die Versammlung am Freitagabend erweckte fast den Eindruck, dass hier eine verschworene Gemeinschaft zusammenkam. Vorsitzender Andreas Wiesmann benannte die wichtigsten Aktionen im vergangenen Jahr zwischen Römer- und Kaminfegerstraße, zwischen Müßmatt- und Wiesenstraße. Sehr gut kam der beliebte Adventskalender an, für den die Bewohner der Siedlung die Fenster ihrer Häuser dem Anlass entsprechend umgestalteten.

Eine besonders nette Geste war wieder der Neujahrsempfang für jene Mitbürger, die älter als 75 Jahre sind. Schließlich luden sie ein zur Mauer-Bewirtung, das war im Februar, als die Berliner Mauer länger gefallen war als sie insgesamt existierte. Es gab etliche Gelegenheiten, um sich zu begegnen. Ungezählt blieben die Begegnungen und gegenseitigen Hilfen der Nachbarn. Das Klima sei insgesamt freundlich, meinte Wiesmann. „Mit dem ersten Flohmarkt fanden wir eine neue Form, uns zu begegnen und gleichzeitig auch für Gäste unsere Siedlung sehr attraktiv zu machen“, erinnerte er. Anfangs sei die Begeisterung für dieses Projekt gar nicht so groß gewesen, doch auf einmal fanden recht viele Siedler ihre Freude daran. Das ist auch der Grund, warum sich inzwischen rund 50 Familien als Teilnehmer für den nächsten Flohmarkt meldeten, der am 7. Juli stattfindet. An der Ecke Linden-/Wiesentalstraße wird es sogar eine Tombola geben. Gäste sind herzlich dazu eingeladen.

Bereits jetzt sind auch schon wieder sechs Frauen damit befasst, den kommenden Adventsbasar vorzubereiten. Dafür, wie auch für die beliebte Metzgete, benötigt die Siedlergemeinschaft den Paulussaal der evangelischen Gemeinde. Angesichts der bisher nicht endgültig entschiedenen Bauarbeiten an diesem Gebäude besteht derzeit Unsicherheit, ob der Saal im kommenden Jahr vermietet werden kann.

Vorstandswahlen gab es diesmal nicht, dafür wieder einen Vortrag zum Thema Bienen in den Siedlergärten.

Jörg Lievert, Bezirksvorsitzender des Verbandes Wohneigentum, lobte die Zusammenarbeit in der Siedlergemeinschaft Rheinfelden, Sie ist die größte im Verbandsbezirk Lörrach, weitere bestehen in Weil, Kandern, Lörrach und Todtnau. Wiesmann gab am Ende seines Berichts noch einige Empfehlungen für Leistungen der Siedlergemeinschaft, so bot er an, für alle jene Häuser, in denen noch eine Feuerstelle für Holz und Kohlen betrieben wird, Kohlenmonoxid-Melder zu beschaffen.