Rheinfelden: Viele Kommunen warten auf neue Geräte

„Selbstverständlich hilft aber bei Fragen unser Bürgerbüro-Team gerne“, so die Leiterin. Die Kosten für das digitale Passfoto im Bürgerbüro betragen sechs Euro – zusätzlich zu Ausweisgebühr. Wer das Foto bei einem der lizenzierten Fotografen machen lässt, erhält dort eine Karte mit einem QR-Code, das Foto selbst wird in einer verschlüsselten Cloud gespeichert. Über den QR-Code können die Mitarbeiter des Bürgerbüros bei der Antragsstellung das Bild entsprechend abrufen. Zusätzlich zu dieser Maßnahme gibt es seit Anfang Mai die Möglichkeit, sich Ausweisdokumente per Direktversand nach Hause schicken zu lassen. Dieser Service kostet 15 Euro – zusätzlich zur Ausweisgebühr – und setzt voraus, dass der Antragssteller persönlich den Reisepass an der Haustür entgegennimmt. Bei Personalausweisen, elektronischen Aufenthaltstiteln, eID-Karten für Unionsbürger ist die Option Direktversand erst nach dem 16. Geburtstag möglich, bei Reisepässen erst ab dem 18. Geburtstag. Für Kinder ist ein Direktversand des Ausweisdokuments nicht möglich, ebenso nicht für Ausweisdokumente, die im Express-Bestellverfahren beantragt werden.

Stadt informiert

„Wir werden darüber informieren, sobald die längst überfällige Lieferung der Geräte bei uns eingegangen ist und unser Bürgerbüro mit dem digitalen Fotoservice starten kann“, erklärt der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, Dominic Rago, der sich über den Ausbau des digitalen Bürgerserviceangebotes freut. In einem nächsten Schritt folge die Ausländerabteilung ebenfalls mit einem PointID.