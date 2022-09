Rheinfelden Virtuose Variationen

Rheinfelden. Er könnte als eine musikalische Sternstunde in die Geschichte des 100 Jahre jungen Rheinfeldens eingehen: der Duo-Abend von Sol Gabetta und Bertrand Chamayou in der feierlich mit Kerzen beleuchteten Josefskirche – das Jubiläumskonzert in diesem Feierjahr zur Stadterhebung.

In der akustisch hervorragenden Kirche trug der Ton von Cello und Klavier bis weit in den Raum hinein bei ausgewählten Duo-Werken eines tiefromantischen Programms. Das Konzert von Gabetta, die in der Region vielen ein Begriff ist, da sie schon seit 2006 in der Nachbarschaft ihr ambitioniertes Solsberg-Festival veranstaltet, begann mit den Fantasiestücken op.73 von Robert Schumann in der gängigen Besetzung mit Violoncello und Klavier.