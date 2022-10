Rheinfelden Voll Klangschönheit

Rheinfelden. Was passiert, wenn die Vernunft schläft? Sie gebiert Ungeheuer. Wie in einem Bild des spanischen Malers und Grafikers Francisco de Goya. Dessen sozialkritischer Radierzyklus „Los Caprichos“ regt Komponisten an, Blätter aus dieser Serie musikalisch umzusetzen.

Eine spannende Idee hat das Duo Ahlert & Schwab realisiert, in dem es heutige Komponisten zu Vertonungen der Goya-Bilder für ihre exquisite Besetzung Mandoline und Gitarre inspiriert. In der Abo–Reihe „Klassik in Rheinfelden“ und zum Abschluss des „Akkorde“-Festivals am Hochrhein traten im Bürgersaal Daniel Ahlert (Mandoline) und Nicola Yasmin Stock (Gitarre) auf.