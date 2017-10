Rheinfelden Von Baby-Genies bis zur Alters WG

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. „Powerfrauen pur“: Einen besseren Titel hätte Rheinfeldens Kulturamtschef Claudius Beck nicht finden können für die Veranstaltung am Sonntagabend im Bürgersaal. Denn das, was die drei Kabarettistinnen Sissi Perlinger, Lisa Fitz und Patrizia Moresco auf die Bühne zauberten, war ein geballtes Feuerwerk an Kabarett, Comedy und Musik, gespickt mit Ironie, Zynismus und sprühendem Esprit, mit Tiefgründig-Berührendem oder auch Oberflächlich-Amüsantem.

Dass statt der im Programm angekündigten, allerdings kurzfristig erkrankten Lizzy Aumeier die Berlinerin Patrizia Moresco auftrat, tat der Lachparade keinen Abbruch. Die 60-Jährige präsentierte sich nämlich als gleichwertiger Ersatz. Mit ihr kam sogleich Leben in die mit gut 400 Besuchern besetzte Bürgersaal-Bude. Mit dem feurigen Temperament einer Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund zog sie ihr Programm im Stile einer professionellen Comedyfrau durch, redet sich in Fahrt und Rage. Taff, resolut und bisweilen auch an die Gürtellinie gehend, widmete sie, die sie erst vor zwei Wochen mit ihrem neusten Programm in Rheinfelden gastiert hatte, diesen Abend jetzt allerlei Alltagsthemen, aber auch Leben, Alter und Tod. „Die kurze Zeit vor dem Tod heißt Leben.“ Und macht sich darüber lustig, dass kleine Kinder heutzutage schon alles können, manchmal sogar schon vor ihrer Geburt. Dass dies bei ihr natürlich ganz anders war, räumt sie unumwunden ein, lästert aber: „Ich hab’ zwar kein Abitur, aber ihr zahlt alle Eintritt, um mich zu sehen.“ Natürlich bekommen auch die Männer („Wir müssen reden“) ihr Fett weg. Moresco ätzt über Weicheier, Warmduscher und tätowierte Hipster. Dann wieder macht sie sich über Fitnessstudiofreaks ebenso lustig wie über Senioren. Denen widmet sie sogar einen eigenen Rap, wobei die Geräusche der gealterten Gelenke den Rhythmus einer mimikstarken köstlichen Nummer vorgeben.

Als Olga aus Russland präsentiert sich die Kabarettistin Lisa Fitz. Genüsslich plaudert sie von der die Weltpolitik erklärenden Geo-Strategie und davon, dass es gerade die im Glashaus sitzenden Amerikaner verstanden haben, der Welt irgendwie zu vermitteln, dass der Russe der Böse und der Ami doch der Gute ist. Demokratie? Nun, das scheint in der Form zu existieren, dass vier Füchse und ein Hase darüber debattieren, was es am Abend zu essen gibt. Ebenso erklärt sie die Olga’sche – sprich lebensrettende – Version des Wodka-Trinkens: „Trinkst du Wasser, springst du vielleicht von Brücke, trinkst du Wodka, liegst du unter Brücke.“

Die Glanznummer des Abends lieferte hernach Sissi Perlinger. Die Kabarettistin, Musikerin, Buchautorin, Kostümdesignerin und Moderatorin gibt ganz das verrückte Huhn – und erntet quasi Dauerapplaus, verbunden mit Lachsalven am laufenden Band. Diesmal kümmert sie sich inhaltlich um das Thema Alter und das, was man draus macht. Mal erzählt sie voller Sarkasmus „Ich streich mir Schwarzpulver aufs Brot, so kann ich es im Krematorium noch mal ordentlich krachen lassen“. Dann wieder möchte sie die lustige, groovige Oma sein, die einfach nicht alt wird. Die Wechseljahre, das sei doch nur der persönliche Elch-Test. Sie postuliert daher: „Lieber jung sterben, aber das so spät wie möglich“. Dass die Menschen heutzutage deutlich älter werden, gebe den Männern die Chance, erwachsen zu werden. Und auch das Thema Sex im Alter ist für sie alles andere als ein Tabu. „Sex on the beach übersetze ich mit Sex bis es quietscht.“ Obwohl vielleicht im „Hotel Inkontinental“ wohnend mit Vorträgen wie „Die lange Nacht der Darmspiegelung“, hat sie den String Tanga noch lange nicht entsorgt, benutzt ihn pragmatisch als Zahnseide. Letztlich plädiert sie für die Hippie-WG im Alter und rät: „Beiß nicht ins Gras, rauch es lieber.“