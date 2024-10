Rheinfelden: Von Bürgern für Bürger

Literatur und Musik

Bei der sehr gut besuchten Veranstaltung mit über 300 Besuchern unter dem Motto „Demokratie feiern“ gab es unterschiedlichste literarische und musikalische Beiträge aus der Bürgerschaft und von überregional aktiven Poetry-Slammern. Den Abend moderierte Veronika Plank.

In Bayern gibt es vergleichbare Veranstaltungen zum Thema Demokratie bereits seit mehreren Jahren. Dieses Jahr fand auch in Baden-Württemberg an 70 Orten eine „Lange Nacht der Demokratie“ statt. Federführender Veranstalter in Rheinfelden war der Verein Rheinfelden-für-Demokratie in Kooperation mit 16 weiteren Institutionen und Vereinen. So sorgte etwa der „Rhein Bildungs- und Kulturverein“ für leckeres Fingerfood und die Mitglieder des Netzwerkes „Engagierte Stadt“ für die Getränke. Weiter waren etwa das Städtische Kulturamt, die Volkshochschule, örtliche Kirchen oder der Christlich-Islamische Verein Hochrhein mit von der Partie. Gefördert wurde die Veranstaltung von der Baden-Württemberg-Stiftung.