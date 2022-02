Rheinfelden Von Mäusen und anderen Tieren

Am Mittwoch, 23. März, geht es um Mäuse und einen Kontrabass. Das Berliner Theater Couturier präsentiert eine liebevoll inszenierte Geschichte von kleinen Mäusen, die sich scheinbar in einem Kontrabass einquartiert haben (ab zwei Jahren).

Den Abschluss (Donnerstag, 24. März) der diesjährigen Kindertheatertage bildet das Erfreuliche Theater Erfurt mit einer Aufführung von „König und Königin Drosselbart“.

Kartenvorverkauf

Karten können ab sofort im Vorverkauf für fünf Euro in der Tourist-Information oder bei Reservix erworben werden. Die Tageskasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn (Kartenpreis: sechs Euro). Alle Vorstellungen eignen sich auch für Gruppen. Anmeldung per E-Mail an a.neugart@rheinfelden-baden.de.

Löwe auf Namenssuche

Aber nicht nur das Team des Kulturamtes freut sich auf die kleinen Gäste, sondern auch das neue Maskottchen der Kindertheatertage, das von der städtischen Grafikerin Susanne Lais entworfen und von den Mitarbeitern der Technischen Dienste „in Lebensgröße“ umgesetzt wurde. „Unser freundlicher Löwe wird die Kinder empfangen und in den kommenden Jahren sicherlich auch noch öfters in Erscheinung treten“, erklärte Kulturamtsleiter Rago im Rahmen der Programmvorstellung.

Aber als erstes braucht der Löwe noch einen Namen. Daher lädt das Kulturamt alle Besucher der Kindertheatertage ein, Namensvorschläge einzureichen. „Die entsprechenden Zettel liegen bei den Vorführungen aus und können bis 30. April bei uns abgegeben werden“, freut sich Neugart. Der Gewinner des kleinen Namenswettbewerbs erhält fünf Freikarten für eine Kinderveranstaltung seiner Wahl.

Verlosung

Über Freikarten für eine Vorstellung der Kindertheatertage dürfen sich jetzt schon drei Gruppen von Rheinfelder Kitas freuen. Anlässlich des Stadtjubiläums verloste das Kulturamt Eintritte für drei Kita-Gruppen. Anika Neugart zog als Losfee anlässlich der Programmvorstellung die Kita Kunterbunt, den Minikindergarten des Familienzentrums sowie die Arche Noah in Nollingen. Welche Gruppe in diesen Einrichtungen in den Genuss des Besuchs kommt, legen die jeweiligen Einrichtungen in Eigenregie fest, betont das Kulturamt.

Weitere Informationen: Alle Informationen zum Programm unter www.rheinfelden.de/kultur.