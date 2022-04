Rheinfelden Vor zahlreichen Herausforderungen

Doch sowohl für die Wirtschaft als auch für die Einwohner ganz individuell werde es wohl so kommen, dass die gewohnte Komfortzone verlassen werden muss.

Kinderbetreuung

Als große Aufgaben der Stadt führte er die Schaffung von nochmals 100 Plätzen in der Kinderbetreuung bis Ende 2023 an. Bildung stehe weiter ganz oben auf der kommunalen Aufgabenliste, der Schulcampus müsse weiterentwickelt werden. „Auch die Situation am Dinkelberg und in Nollingen ist neu zu betrachten“, sagte er. Es sei zu entscheiden, ob geschlossene pädagogische Konzepte umgesetzt werden sollen oder lieber das Prinzip „Kurze Beine – kurze Wege“.

Die Stabilisierung der medizinischen Versorgung nannte Eberhardt als großes Entwicklungsthema im Hinblick auf den Umzug des Krankenhauses nach Lörrach.

„Rhyfälde tönt guet“

Obwohl Stadtammann Franco Mazzi in seiner gewohnt launigen Art plauderte, brachte auch er die großen Probleme der Welt mit den Reizen seiner Stadt zusammen. Dass die Schweiz auf der Liste der glücklichsten Länder der Welt Platz vier und Deutschland Platz 14 belegten, sei eine gute Ausgangsposition. Sein Rheinfelden werde in diesem Jahr langfristige Überlegungen anstellen, so zur Umgestaltung des Bahnhofplatzes als modernes Mobilitätszentrum und zur Entwicklung des Areals um den Bahnhofssaal sowie zur Zukunft des Saals selbst. Zu den zahlreichen Bauvorhaben gehört die Sanierung der national geschützten Johanniterkapelle.

Das Jahresmotto „Rhyfälde tönt guet“ wird unter anderem mit einem Open Air-Klassik-Festival auf dem Inseli und dem kantonalem Musiktag belebt. Insgesamt werde es ein Jahr der Musik, die weit hinaus ins Land töne. Dass auch 2022 viele Möglichkeiten der unmittelbaren Zusammenarbeit mit der badischen Schwesterstadt bringe wird, sei für ihn und die Einwohner selbstverständlich, sagte Mazzi.