Rheinfelden Vorfreude soll nicht zu kurz kommen

Grundsätzlich ist das Quartett froh, dass es im Advent überhaupt Gottesdienste geben kann. „Wir sind froh, dass wir Messen veranstalten dürfen, es ist ein kleines Privileg“, schätzt sich Mößner glücklich. So werden an allen Adventssonntagen vom 1. Advent an Gottesdienste angeboten, sei es als Eucharistiefeier, Taizégebet, Lichtzeichen, Familien- und Krabbelgottesdienst und dergleichen. Auf Gesang muss dabei verzichtet werden, nicht aber auf Orgelmusik.

Allerdings: Für Besuche von Gottesdiensten in evangelischen Kirchen ist eine Anmeldung via des von der Landeskirche bereit gestellten Online-Ticketing-Systems nötig (notfalls geht es auch per Anruf), um sicher einen freien Platz zu bekommen.

Bunt, vielfältig und kreativ: So preist das Duo Mößner/Rake das ansonsten geplante Angebot an. Es gibt einen digitalen Adventskalender, bei dem sich täglich online ein Türchen öffnet. Ebenso gibt es via WhatsApp auf Anforderung Impulse aufs Smartphone, etwa Spiel- und Bastelideen oder Gebete. Zum ersten Adventssonntag startet im Pfarreizentrum St. Josef das „Weihnachtsschaufenster“. In fünf Szenen wird zu jedem Adventssonntag und bis Dreikönig die Geschichte rund um die Geburt Jesu erzählt. Kleinere und große Kinder können außerdem beim Mitmachrätsel zeigen, dass sie gute Beobachter sind.

Zudem gibt es die Weihnachtstüten, eine Offerte im Übrigen, die auch die evangelische Kirchengemeinde parat hält, unter anderem mit Bilderbuch und Bastelbogen oder Gebäck für Senioren. Ebenso gibt es ein Rätsel, mit dem am Ende die „Schatzkiste“ geknackt werden kann. Es gibt eine Vesperkirche mit Musik am 3. Dezember von 15 bis 16 Uhr.

Und natürlich sind auch die „Adventsfenster“ im Programm, bei denen sich täglich ein neues Fenstertürchen an einem Haus in Nollingen und in der Siedlung öffnet. Auf die sonst üblichen kleineren „Events“ dabei muss aber verzichtet werden.

Weitere Informationen: www.kath-rheinfelden.de, www.evangelisch-in- rheinfelden.de