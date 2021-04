Rheinfelden Vorlage für Waldkindergarten abgelehnt

Bereits zu Beginn der Sitzung reklamierte Ortsvorsteher Sven Kuhlmann das Vorgehen der Stadt in Sachen Waldkindergarten. Danach sei der Ortschaftsrat in die Planungen bisher nicht eingebunden worden. Kuhlmann bemängelte vor allem den von der Stadt gewählten Standort für den Waldkindergarten am Karsauer Sträßlein. Gerade dort befinde sich der letzte intakte Hochwald in Nordschwaben, der für den Waldkindergarten teilweise abgeholzt werden müsste. Außerdem sei auch die Jagd beeinträchtigt. Massive Probleme sah der Ortsvorsteher auch in Bezug auf die Bring- und Holsituation der 20 Kinder. Diese müssten nicht nur den langen Weg von der Gemeindehalle bis zum Waldkindergarten allmorgendlich laufen, sondern sie würden auch bei Wind und Schneebruch die Halle nutzen. Dies könne nicht nur zu Problemen mit den Vereinen führen, sondern auch für Mehrarbeit des Hallenwarts. Im Übrigen befänden sich in der Halle auch keine kindgerechten Toiletten.

Das teilweise abschüssige Gelände des Waldkindergartens bemängelte SPD-Ortschaftsrat Uwe Kuhlmann. Dies sei gerade bei schlechtem Wetter für Kleinkinder ungeeignet. Andreas Nusshardt (UDL) sorgte sich indes um den Waldkauz- und Fledermausbestand. Dietmar Kiefer (FW) warf die Frage auf, wie viele Kinder aus Nordschwaben selbst in den Waldkindergarten gehen würden. Er forderte eine bevorzugte Behandlung in Bezug auf die Kindergartenplätze für Kinder aus Nordschwaben.