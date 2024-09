Rheinfelden: Vorschläge für Bürger- und Ehrenpreis gesucht

Vorschläge für den Bürger- sowie den Ehrenpreis können noch bis zum 20. Oktober in schriftlicher Form an die Bürgerstiftung (Friedrichstraße 6, 79618 Rheinfelden) oder per E-Mail an info@buergerstiftung-rheinfelden.de geschickt werden. Erforderliche Angaben sind: Name und vollständige Anschrift der vorgeschlagenen Person oder Organisation sowie Begründung des Vorschlags und Name, Anschrift des Einsenders.