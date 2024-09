Rheinfelden-Warmbach: Die Zukunft des St. Gallus-Hauses ist weiterhin offen

Auf eine Nachfrage beim Erzbischöflichen Ordinariat zu einem etwaigen Verkauf des St. Gallus-Hauses an die Stadt Rheinfelden hat sich nun der Pressesprecher des Ordinariats, Marc Mudrac, schriftlich geäußert. Wie in den zurückliegenden Wochen zu erfahren war, soll im St. Gallus-Haus eventuell eine viergruppige Kindertagesstätte eingerichtet werden. Die Stadt Rheinfelden hält sich zu der Angelegenheit bisher allerdings bedeckt, so auch nach einer konkreten Anfrage in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses.