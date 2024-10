Rheinfelden-Warmbach: Stadtteilverein gegründet

Ausblick: Die Gründung des Stadtteilvereins Warmbach war nur noch reine Formsache, nachdem Dieter Wild noch einmal die Satzung erläutert hatte. So auch die Trennung zwischen den Aufgaben des Stadtteilbeirats, der sich als politisches Gremium versteht, und dem neuen Stadtteilverein. Darüber hinaus stellte er fest, dass mit der Vereinsgründung auch das Eigentum an den Hallentischen der Mehrzweckhalle Warmbach vom bisherigen Hallenausschuss übernommen werden, so auch deren Vermietung. Keine Mietgebühren werden laut Satzung jedoch von den Warmbacher Schmugglern und den Wasserfalldämonen als ehemalige und noch bestehende Gründungsmitglieder und Vereine des Hallenausschusses Warmbach erhoben. Wild sagte: „Wir wollen in Warmbach das Eigenleben erhalten und gegebenenfalls auch weiter ausbauen.“