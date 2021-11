Rheinfelden Was sie geleistet haben, verdient höchsten Respekt

So begrüßte die Leiterin der Werkstätten, Dorina Huber, Jubilare und Gäste jeweils zu einer würdig gestalteten Feierstunde samt feinem Vier-Gänge-Menü aus der Küche des St. Josefshauses und begleitet von guter Musik.

Huber erinnerte an die zurückliegende Coronazeit und bedankte sich bei allen, „dass trotz der schwierigen Bedingungen so engagiert mitgearbeitet wurde, dass wir weiterhin ein gutes Umsatzergebnis in der Werkstatt erreichen konnten“. Was die Jubilare in dieser Zeit und insgesamt in ihrem Berufsleben geleistet hätten, verdiene größten Respekt, sagte die Werkstattleiterin und zollte allen einen großen Dank dafür.