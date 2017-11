Rheinfelden Wechsel im Ortschaftsrat

Rheinfelden-Herten (mv). Hans Schiffmann (SPD) ist neuer erster stellvertretender Ortsvorsteher von Herten. Der amtierende SPD-Ortschaftsrat wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Herten am Montag in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Schiffmann trat die Nachfolge seines Parteikollegen Martin Koschmieder an, der am 17. Oktober aus dem Ortschaftsrat ausgeschieden ist, wodurch auch der Posten des stellvertretenden Ortsvorstehers frei war.

Neu in das Gremium aufgenommen wurde in der Ortschaftsratssitzung der 21-jährige Nico Kiefer, der für Martin Koschmieder nachrückte und bis zu den nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2019 nun sein Mandat ausübt. Kiefer bestätigte jedoch auf Nachfrage bereits vor seiner Verpflichtung in den Ortschaftsrat von Herten, dass er sich bei den Kommunalwahlen im Jahr 2019 erneut antreten werde und sich um ein Wählervotum bemühen will. Kiefer studiert derzeit noch an der Dualen Hochschule in Lörrach.

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller begrüßte das politische Engagement von Kiefer, so auch seine bisherige Arbeit im Jugendparlament von Rheinfelden. Glückwünsche richtete sie an Hans Schiffmann zur einstimmigen Wahl. Sowohl Schiffman als auch Kiefer bot sie eine einvernehmliche Zusammenarbeit zum Wohle Hertens an.