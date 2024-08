Rheinfelden/Wehr/Schopfheim: Dreyland-Bluesfestival ist am Start

Selten hört man Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt so schwärmen wie am Mittwoch bei der Pressekonferenz zum Dreyland-Bluesfestival. Vom 22. bis 24. August wird die inzwischen achte Auflage der ehrenamtlich organisierten Veranstaltung stattfinden. Nach der Premierenteilnahme im vergangenen Jahr macht die Löwenstadt erneut den Auftakt, ehe am 23. August in Schopfheim und am Tag darauf in Wehr die weiteren Stationen sein werden.