Rheinfelden Weinbau ins Heute hinübergerettet

Reiske erinnert in seinem Beitrag indes daran, dass Winklers Buch mit seinen Bildern und Presseberichten von einer stetigen Aufwärtsentwicklung des Weinanbaus in Herten zeuge.

Nahezu ins Hintertreffen geriet neben der Freude über das eindrucksvolle Buch am Wochenende der Wein des Jahrgangs 2021, der am Ende zweier arbeitsreicher Tage 20 000 Flaschen füllte. Kellermeister Leipert verwies zwar auf einen wetterbedingt etwas geringeren Ertrag, in Bezug auf die Qualität präsentierte er jedoch fünf Prädikatsweine, die sich in den Sorten Johanniter, Weißburgunder, Nobling und einem Cuvée aus Gutedel, Müller-Thurgau und Johanniter (Flirt) bei den Weißweinen sowie beim Spätburgunder, in den Sorten Prior, dem Spätburgunder Rosé und dem Regent Rosé widerspiegeln. Das Weinjahr 2021 bezeichnete Leipert als schwierig. Umso erfreuter sei man, dass man dennoch eine hohe Qualität der Steinackerweine erzielen konnte. Dankesworte richtete Leipert an alle Hobbywinzer. Sie hätten einen hohen Einsatz gezeigt. Die hervorragende Arbeit im Weinberg sei die Basis für den exzellenten Jahrgang 2021.

Ein sprudelndes Vergnügen dürfte auch der Secco werden, der zum zweiten Mal in die Flaschen gelangt und auf denselben Inhaltsstoffen wie der Flirt, versetzt mit Kohlensäure und mehr Restsüße, basiert. Der Secco wird weiterhin unter dem Namen „Jürgen-Secco“ ausgeschenkt, um damit die Verdienste des IGW-Vorsitzenden zu würdigen

Zuversichtlich ist die IGW mit Blick auf Prämierungen. So wollen die Hobbywinzer auch in diesem Jahr ihre Tropfen bei der Internationalen Wein-Trophy in Berlin, beim Burgunder-Cup sowie bei der Internationalen Piwi-Prämierung vorstellen.

