Rheinfelden: Weine werden immer beliebter

Das Rebblütenfest findet seit vielen Jahren rund um das Haus Rabenfels statt. Bevor man sich entschloss, ein solches Fest im Frühjahr stattfinden zu lassen, hätte es im Herbst eine „Straußi“ gegeben, so der Vorsitzende der IG Weinbau, Jürgen Reiske.

Mit dem Rebblütenfest habe man dann jedoch auch dem gemeinsamen Ausbau der Steinacker-Weine durch die vielen Hobbywinzer Rechnung getragen. Die leckere Weinkultur, die einen immer größeren Zuspruch erfuhr, zeigte sich am Samstag so auch in diesem Jahr, als bei idealen Bedingungen das Rebblütenfest Anziehungspunkt für Weinliebhaber aus nah und fern wurde. Dafür sorgten vor allem die Steinackerweine, die in ihrer Vielzahl nicht nur die Gaumen erfreuten, sondern auf deren Flaschen man seit einem Jahr auch über einen QR-Code eine Vielzahl an Informationen erhalten kann.