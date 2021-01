Rheinfelden Wenn die Bibel auf die Gegenwart trifft

Rund um die Kirchen in Warmbach und in Grenzach ist seit dem 24. Dezember ein interaktiver Weg installiert, der die biblische Weihnachtsbotschaft über aktuelle Lieder und Bilder des Jahres 2020 dem Leben heute gegenüberstellt. Durch dieses Zusammenspiel ergibt sich eine neue, aktuelle Sicht auf die biblische Überlieferung. Der Weg beginnt in einer kleinen, provisorisch zusammengezimmerten Hütte, die an den Stall von Bethlehem und zugleich an die katastrophalen Unterkünfte der Flüchtlinge weltweit erinnert und auf deren Not aufmerksam macht. An diesem Startpunkt erhalten Interessenten ein Begleitheft und alle wichtigen Informationen zum Weg.

Auf großen Plakatwänden finden sich auf dem Freigelände die Themenbereiche Verheißung, Vertrauen, Heimat, Gerechtigkeit, Freude und Geborgenheit. Bereits die Texte der Ausstellung sind eine Übertragung der biblischen Botschaft in die Gegenwart. Darüber hinaus stechen großformatige Fotos ins Auge. Bilder der Ausstellung „Hold still“ der National Portrait Gallery in England, die während des Lockdowns 2020 entstanden sind. An einer Station fällt etwa der Blick zunächst auf das Foto mit dem Titel „Ich kann nicht atmen“. Ein Titel mit doppelter Bedeutung: Er erinnert an die Symptome von Corona und zugleich an die letzten Worte von George Floyd. Sein gewaltsamer Tod rief während des Lockdowns die „Black Lives Matter“ Bewegung in Leben.