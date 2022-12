Rheinfelden Wer wird Ortsvorsteher?

Auf sein künftiges Amt als Ortsvorsteher eingestimmt hatte sich Mattias Reiske bereits in der Sitzung am Montag, als er als bisheriger Stellvertreter von Frank-Michael Littwin dessen Leistungen als Ortsvorsteher lobte und ihn als aufrichtig, charmant und menschlich bezeichnete. Im Namen der Bevölkerung und im Namen des Ortschaftsrates bedankte er sich beim scheidenden Ortsvorsteher und überreichte ihm ein Abschiedspräsent. Frank-Michael Littwin sagte, dass er die drei Jahre als Ortsvorsteher in Herten in vielerlei Hinsicht genossen habe, so auch die Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten. Wörtlich sagte er: „Ich denke gerne an die Zeit in Herten zurück und werde Herten auch ab und zu besuchen“, was mit Beifall bedacht wurde, denn der scheidende Ortsvorsteher galt als sehr beliebt.