In Herten wird das Unternehmen ungefähr 130 bis 150 Mitarbeiter beschäftigen. Hartmann-Müller begrüßt die strategische Ansiedlung des Unternehmens in unserer Region und betonte: „Investitionen in innovative Projekte werten den Standort Rheinfelden enorm auf.“ Die schnelle Planung und das hohe Engagement des Unternehmens seien beachtenswert.

In der Osypka AG wurden die Besucher vom Gründer und Vorstand Prof. Dr. Dr. Peter Osypka in Empfang genommen. Die Osypka AG ist seit über 40 Jahren ein zuverlässiger und hochwertiger Hersteller von Medizinprodukten, so der Pressebericht. Sie umfasst Bereiche der Stimulation, Elektrophysiologie, Herzchirurgie und Kardiologie. Die Peter-Osypka-Stiftung trug zur Errichtung des Internistischen Klinikums in München bei und arbeitet eng mit der Caritas International zusammen, um Projekte, unter anderem in Afrika, Kenia und dem Jemen, zu unterstützen.

Die Osypka AG beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter und ist somit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Beeindruckt von der Firmengeschichte und den Einblicken in die Arbeit des Unternehmers, gab es im Anschluss einen regen Austausch über Pflege-Sicherstellung und Prävention sowie die Sterilisation von Medizinprodukten, die uns heute begleiten.