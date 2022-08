Rheinfelden Wie ein Kurztrip nach bella Italia

Die alten stattlichen Bäume auf dem Inseli waren grün angestrahlt, die beiden Leinwände neben der Bühne so platziert, dass man von allen Plätzen Sicht hatte – alle 640 waren belegt. Es war noch mehr Bestuhlung denkbar, aber der Veranstalter des zweitägigen „Open Classics am Rhein“ wollte wettertechnisch sichergehen und hatte nur so viel gestuhlt, wie im Bahnhofssaal als Ausweichquartier möglich gewesen wäre.

Atmosphärische Nostalgie

Der Film wurde im italienischen Original gezeigt mit deutschen Untertiteln, die man jedoch in den hinteren Reihen über die vielen Köpfe hinweg oft schlecht lesen konnte. Aber man sah ja die dramatischen Szenen des Films, der in einem kleinen sizilianischen Fischerdorf spielt, wo der Junge Toto in dem alten Filmvorführer Alfredo einen väterlichen Freund findet.

Beide verbindet die Liebe zum Film. Für Toto ist der Filmpalast die zweite Heimat. Er lernt bei Alfredo, will die Liebe zum Film zum Beruf machen. Doch das Kino geht in Flammen auf, der Filmvorführer verliert beim Brand sein Augenlicht, Salvatore, genannt Toto, verlässt das Dorf, wird ein erfolgreicher Filmregisseur und kehrt nach 30 Jahren wieder zurück.

Der Film zeigt in Rückblenden die Kindheit des Regisseurs in den 1940er und 50er Jahren mit wunderschönen Postkartenbildern aus Sizilien. Auch dass Tornatore passend zum Thema „Feier des Kinos“ Klassiker der Filmgeschichte einblendet (Fellini, Chaplin, Visconti), ließ das Herz der Cineasten höher schlagen. Der Kinofreund konnte sich an den verschiedenen Erzählebenen erfreuen. Schließlich wird die Geschichte des Kinos mit der Geschichte des unglücklich verliebten jungen Toto und dem alten Mann verknüpft.

Für gewöhnlich sitzt man ja in Kinosesseln und der Sound kommt aus mehr oder weniger lauten Boxen. Bei diesen „Open Classics“ war nun der romantische Film mit der über Lautsprechertürme übertragenen Wiedergabe der live gespielten Sehnsuchtsmusik von Morricone in gutem Klang zu hören.

Musik mal nicht vom Band

Das in der Filmmusik sehr versierte „City Light Symphony Orchestra“ aus Luzern unter Leitung von Thiago Tiberio spielte eins zu eins die Filmmusikpartitur; die musikalische „Tonspur“ lief manchmal ganz dezent als Hintergrundmusik. Diese wunderschöne melancholische Streichermusik, die an manchen Stellen auch dramatisch klingt und bei der einige Bläser wie Trompete und Posaune sowie Pauke und Schlagwerk wirkungsvoll dazu treten, verdoppelte noch die beeindruckenden Kinobilder über Freundschaft und Liebe.

Gastromeile auf der Brücke

Dieser erste Filmabend, bei dem man in der Pause die Gastromeile der drei Schweizer Hotels Eden, Schützen und Schiff mit auf der Rheinbrücke aufgestellten Tischen und Bänken kennenlernen konnte – wobei jedes Hotel ein eigenes Essensangebot hatte – war ein gelungener Auftakt für dieses erstmalige Klassik-Open-Air-Festival am Rhein.

Auch die folgende Italienische Nacht mit dem Basler Kammerorchester war ausverkauft, was zeigt, dass nicht nur Movie Classics ankommen, sondern auch Vivaldi & Co. Das war wie ein Kurztrip nach Italien und ersetzte fast eine Ferienreise.