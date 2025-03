Rheinfelden: Wie teuer das Freibad wird

Erleichterung spürbar

Erleichterung war bei den Frauen und Männern der anwesenden Einwohnerschaft zu erkennen. Mitglieder der „Interessengemeinschaft Bad“ gaben im Vorfeld ihren Unmut preis, sollte das Hallenbad geschlossen werden. Oberbürgermeister Klaus Eberhard rief in diesem Zusammenhang das Ganzjahresbad in Erinnerung und dass man völlig fertige Unterlagen habe. „Die Thematik wird jetzt wieder aufgegriffen, die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht, und wir würden parat stehen. Diese Pläne haben wir weiterhin auf der Agenda“. Aber der OB betonte, dass die finanzielle Situation nicht rosig sei, das gehöre zur Wahrheit.

Das Freibad

Bei den vorgeschlagenen Tarifen der Gebührenordnung Freibad haben die Fraktion Tarife in Abweichung vom Verwaltungsvorschlag gemacht. Es ist ein Grundgerippe entstanden, welches alle Fraktionen mittragen. Die CDU hat den Antrag gestellt, den Eintrittspreis für Ermäßigte auf drei Euro zu senken. Hier zahlten die Badbesucher bisher 3,50 Euro, das sollte laut Verwaltung so bleiben. Dieter Meier (CDU) begründete den Vorschlag der Reduzierung so: „Das ist für Menschen, die sozial nicht so stark sind“.