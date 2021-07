Rheinfelden „Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt“

30 000 Tests wurden durchgeführt

In Bezug auf die Corona-Testungen berichtete Birgit Ackermann von insgesamt 30 000 Tests in den Einrichtungen des St. Josefshauses im ersten Quartal 2021. Die Tests hätten etwa 15 000 Mitarbeiterstunden bei den zu Testenden gebunden. Während die Kosten für Tests und Tester refinanziert seien, würden derzeit für die genannten Mitarbeiterstunden aus der Behindertenhilfe jedoch noch Verhandlungen mit dem Landkreis und dem Land Baden-Württemberg stattfinden. Birgit Ackermann verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass in der Altenhilfe die Refinanzierung von Corona-Mehrkosten über die Pflegekassen deutlich besser geregelt seien.

Hinsichtlich der Impfquoten berichtete sie von 85 bis 90 Prozent in den Einrichtungen der Altenhilfe. Diese Quoten seien der großen Unterstützung des Ärztlichen Dienstes zu verdanken, der über 700 Aufklärungsgespräche mit Angehörigen und gesetzlichen Betreuern geführt habe und allein im St. Josefshaus 1500 Personen an drei Terminen mit mobilen Impfteams geimpft habe.

Die hohe Impfquote und die Möglichkeit, nun auch Selbsttests durchführen zu können, sorgt nun auch dafür, dass noch in diesem Monat, am 24. und 25. Juli ein Mitarbeiterfest und ein Sommerfest nur für die Bewohner stattfinden soll, um ein Stück Normalität zurückzugeben und durch entspannte Begegnungen neue Kraft zu schöpfen, so Birgit Ackermann in der Sitzung des Ortschaftsrates Herten.

Dankesworte im Namen des St. Josefshauses

Dankesworte richtete sie im Namen der Menschen im St. Josefshaus an die Bürger und den Ortschaftsrat für die Unterstützung und Begleitung in der Corona-Zeit.

Wörtlich sagte sie: „Wir haben uns auch in dieser schwierigen Zeit in Herten gut aufgehoben gefühlt.“