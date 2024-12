Rheinfelden: Wunderschöner Weihnachtsmarkt

Über drei Tage hinweg wurden die Menschen von vorweihnachtlichem Glanz, Hüttenzauber, einem umfangreichen Angebot sowie von einer Atmosphäre angelockt, die in diesem Jahr eine ganz besondere Handschrift trug.

Entsprechende lobende Worte fand Oberbürgermeister Klaus Eberhardt schon zu Beginn des Weihnachtsmarktes am Freitagabend. Er bedankte sich vor allem bei City-Manager Marco Walter, der für die Organisation des Marktes verantwortlich war. Dieser sei mittlerweile in seiner Funktion und in der Stadt angekommen, so der Oberbürgermeister sichtlich erfreut.