Rheinfelden: Zauber in der Stadt

Entlang der Fußgängerzone bis zum Oberrhein- und Friedrichsplatz war eine fantastischer Lichterkette aus Lampions gespannt. In den bunten Lampions leuchteten zarte Lichter und entfalteten einen Zauber in der Innenstadt.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt eröffnete den 14. Lichtereinkaufsabend zusammen mit Marco Walter von der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden. Dazu boten die Kinder des Tanz Centers Just Dance eine bezaubernde Tanzshow. Mit Livemusik, abwechslungsreichen Bewirtungsständen, Luftballons für Groß und Klein sowie Tanzvorführungen der Tanzschulen Dance Academy und Just Dance gab es beste Attraktionen, die den Einkaufsbummel zum Erlebnis machten. Besonders während der Tanzvorführungen versammelten sich viele Menschen, so dass ein Durchkommen zeitweise nicht einfach war.