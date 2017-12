Rheinfelden Zehn Jahre Hieber in der Rheinfelder Fußgängerzone: Gewinner ermittelt

Mit der Übergabe der Preise an die Sieger des Jubiläums-Gewinnspiels erfuhr das Hieber-Frische Center an der Rheinfelder Karl-Fürstenberg-Straße am Samstag einen weiteren Höhepunkt im Rahmen seines zehnjährigen Bestehens. Den Hauptpreis, einen 500-Euro-Einkaufsgutschein, gewann Karin Buhl aus Rheinfelden. Je einen 400-Euro-Gutschein für das Skigebiet Jungfrau Joch in der Schweiz geht an Kurt Barde aus Rheinfelden, Anja Herzog aus Lörrach und Wolfgang Lenz aus Herten. Maßgeblich unterstützt wurde das Gewinnspiel von der Firma Lindt-Schokolade. Nach Angaben von Hieber-Geschäftsführer Karsten Pabst beteiligten an dem Gewinnspiel sich mehr als 1400 Personen.

mv/Foto: Heinz Vollmar