Rheinfelden: Zimmerei Studinger ausgezeichnet

Seit 1907 am Industrieweg

Im Jahr 1899 gründete Otto Studinger, Urgroßvater des heutigen Inhabers, die Zimmerei Studinger am Oberrheinplatz. Nur acht Jahre später zog das Unternehmen an den Industrieweg, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Hanspeter Studinger starb im Jahr 1932, und sein ältester Sohn Otto übernahm die Zimmerei. Er musste nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs quasi wieder bei null anfangen.

Bei null angefangen

„Ich glaube nicht, dass wir uns auch nur im Geringsten vorstellen können, welchen Herausforderungen sich die Zimmerei Studinger in diesen Zeiten stellen musste. Heute wissen wir: Otto Studinger hat es geschafft“, sagte Kühn in seiner Laudatio. Hans Studinger übernahm anno 1965 den Betrieb, welchen er 1993 an Hanspeter Studinger übergab. Damit steuert nun bereits die vierte Generation das Unternehmen.