Rheinfelden Zoll stellt gesuchten Türken

Rheinfelden. Ein mit Haftbefehl der Lörracher Justizbehörden gesuchter Türke ging am Dienstag bei der Einreise nach Deutschland dem deutschen Zoll am Rheinfelder Autobahnzoll in die Fänge. Der in der Schweiz wohnhafte 48-Jährige hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 770 Euro, ersatzweise 70 Tage Haft, wegen Steuerhinterziehung zu leisten.

Da der Mann den Geldbetrag zunächst nicht bezahlen konnte, begann das Telefonieren. Nachdem Bekannte den Geldbetrag bei der Dienststelle vorbeibrachten, konnte er gerade noch seiner Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt entgehen und „erleichtert“ die Dienststelle wieder verlassen.