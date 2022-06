Rheinfelden Zur Feier eine Schlagernacht

Den Auftakt macht am 8. Juli der „Archie-Cup“, der an Joachim Winterle, den langjährigen Fußballfunktionär und Sportlichen Leiter des ehemaligen VfR Rheinfelden, erinnert und im neuen Stadion des FSV Altherrenmannschaften aus der gesamten Region zusammenführt. Mit dem Cup will der FSV vor allem die Mitglieder an alte Fußballzeiten in Rheinfelden erinnern sowie Begegnungen ehemaliger Spieler mit den Vereinsmitgliedern ermöglichen, sagt Da Rugna.

Jugend-Teams kicken

Bereits am 25. Juni steht das FSV-Stadion ganz im Zeichen des Jugendfußballs, wenn über den ganzen Tag hinweg die Endspiele im Bezirkspokal der jeweiligen Jugendmannschaften ausgetragen werden und der FSV als Ausrichter an sein Vereinsjubiläum erinnert.

Verwaltungen treten an

Zu einem weiteren sportlichen Höhepunkt kommt es am 10. Juli, wenn sich die Mannschaften der Stadtverwaltung Weil am Rhein und der Verwaltung aus Rheinfelden zu einem Benefiz-Fußballspiel in der Naturenergie-Arena treffen. Der Erlös des Spiels soll einem sozialen Zweck in der Stadt des Gewinners zufließen. Das Fußballspiel findet in Kooperation mit dem Dorffest in Warmbach statt und gilt als weiterer Beitrag des FSV zum Stadtjubiläum. Beginn ist um 18.15 Uhr.

Imagefilm und Ehrungen

Das eigentliche Jubiläumsfest des FSV findet am 23. Juli mit einem entsprechenden Festprogramm für geladene Gäste statt. Unter dem Motto „zehn Jahre FSV Rheinfelden“ wird den Gästen neben einem Sektempfang und einem Eröffnungsbuffet auch ein Imagefilm geboten, aus dem sichtbar wird, dass sich der FSV in den vergangenen zehn Jahren zu einer Größe im überbezirklichen Fußballsport entwickelt hat, der auch seinen gesellschaftlichen Auftrag vorbildlich wahrnimmt, teilt die Vereinsführung mit. Der Jubiläumsempfang, an dem auch Ehrungen stattfinden, beginnt um 16.30 Uhr (www.fsvrheinfelden.de).

Ende des Reigens

Den Abschluss des Festreigens bildet eine Schlager- und Oldienacht am 29. Oktober im Bürgersaal. Ausrichter ist der FSV-Förderverein. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintrittspreis beträgt neun Euro. Vorverkaufsstellen sind die Restobar im FSV-Sportheim in Warmbach, Eichbergstraße 44, sowie die SüMa Maier Veranstaltungs GmbH, Peter-Krauseneck-Straße 12, Tel. 07623/74 19 20.