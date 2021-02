Rheinfelden. Das Polizeirevier Rheinfelden erhielt am Samstag, einen Hinweis auf eine private Feier in Herten in der Bahnhofstraße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde in der Wohnung rasch das Licht gelöscht und die Personen versteckten sich in der Wohnung. Den Beamten gelang es schließlich, unter Mithilfe des Vermieters in die Wohnung zu gelangen. Hier trafen sie insgesamt 15 Personen an, die einen 17. Geburtstag feierten. Die Wohnung war eigens zu diesem Zweck angemietet worden.