Rheinfelden. Zwei Senioren sind am Donnerstag zwischen 10.10 und 11.15 Uhr die Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Eine 84-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann hielten sich unabhängig voneinander zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Güterstraße auf. An der Kasse merkten sie, dass ihre Geldbörsen fehlen. Im roten Portemonnaie der 84-Jährigen befanden sich eine Bankkarte sowie rund 250 Euro Bargeld. Im Geldbeutel des 79-Jährigen befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie etwa 100 Euro Bargeld.