Ein 19-jähriger Autofahrer soll an einer Kreuzung das Rotlicht der Ampel missachtet haben, weswegen es zu einem Unfall gekommen sei, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Der 19-Jährige befuhr die Nollinger Straße stadtauswärts und übersah an der Kreuzung zur Hardtstraße/ Goethestraße das Rotlicht der Ampel. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines aus der Hardtstraße kommenden 32-jährigen Mannes. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, hieß es von Seiten der Polizei.