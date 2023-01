Rheinfelden Zwischen Knigge und Knast

Jonas Greiner – mit 207 Zentimetern Körpergröße wohl der größte Kabarettist Deutschlands, heißt es in der Ankündigung – geht mit viel Ironie den Fragen nach, die einen jungen Mann in der heutigen Zeit eben umtreiben: „Was nützt mir dieses Abitur?“, „Was soll bloß aus mir werden?“, oder „Wer sind Sie, und was machen Sie in meiner Wohnung?“. Er nimmt seine Zuhörerschaft mit auf eine Reise vom Hier und Jetzt und den Problemen unserer Zeit bis hin zur ganz großen Weltgeschichte und schafft es dabei, Gesellschaftskritik und scharfsinnige Beobachtungen mit alltäglichen, lustigen Geschichten zu verknüpfen. Die Lachnacht beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Vorverkaufsstellen: Tourist-Info sowie Reservix.