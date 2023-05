Rheinfelder Paar in der „Höhle der Löwen“ Investor für „Veprosa“ gefunden

„Alissa und Dominik haben mich völlig geflasht. Ein so starkes Gründerduo mit einem gesunden Produkt: Veprosa, das sind vegane Proteinsaucen in Bioqualität. Sie bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten. Einfach super leckere Bio-Saucen mit Proteinen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bewusster Genuss – einfach und schnell zubereitet. Vegan, lecker und ideal zur bewussten Ernährung während einer Diät“, wird Ralf Dümmel in einer Pressemitteilung der DS Gruppe zitiert.