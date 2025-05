Weintraub wuchs mit vier älteren Schwestern in ärmlichen Verhältnissen in Łódź auf. Sein Vater starb, als er eineinhalb Jahre alt war, seine Mutter betrieb eine Wäscherei. 1939 marschierte die deutsche Armee in Lodz ein.

„Der Anblick der deutschen Wehrmachtssoldaten hat in mir Furcht geweckt“, sagte der Holocaust-Überlebende. Die Familie wurde in das Ghetto Litzmannstadt deportiert, wo sie unter Hunger litten. „Ich hatte einen schmerzhaften Druck in der Magengegend. Mein Gehirn hat immer nur gedacht: Wie kann ich etwas zu essen bekommen?“, erzählte er. Von dort wurde die Familie in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert.