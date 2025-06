Pendler und Reisende zwischen Freiburg und Basel müssen sich auch weiterhin auf die Folgen der Baustelle bei Schliengen auf der Rheintalbahn einstellen. Dort steht nur ein Gleis zur Verfügung, was sich auf den laufenden Betrieb zunehmend negativ auswirkt. Die Folge sind Verspätungen von bis zu 40 Minuten, teilweise überfüllte Züge wegen einer Reduzierung des Angebots und verpasste Anschlüsse als weitere Folgen der Verspätungen (wie hier in Basel ). Auch beim Schienenersatzverkehr läuft es nicht rund. Ein Leser berichtete unserer Zeitung, dass am Sonntagabend der für 20.24 Uhr angekündigte Ersatzbus am Badischen Bahnhof in Basel abfuhr, ohne einen der zirka 15 wartenden Reisenden mitzunehmen. Der Fahrer hätte kurz gehalten, auf sein Mobiltelefon geschaut und sei dann vier Minuten zu früh losgefahren. Mehrere Leute hätten gewunken und seien erfolglos hinterhergelaufen, berichtete der Leser. „Wir entschuldigen uns dafür“, erklärte eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Die Verantwortlichen von DB Regio versuchten dies mit dem beauftragten Busunternehmen zu klären, hieß es weiter.