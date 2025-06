Rheintalbahn: Streckentests bei Müllheim starten im Sommer

Zur Zeit laufen die Anbindungsarbeiten der neuen Gleise an die bestehenden Schienen. Dazu werden neue Weichen eingebaut, alte dafür ausgebaut. In diesen Tagen und über Pfingsten soll der finale Gleiszustand hergestellt werden. In dieser Zeit werden laut Klenert auch die Oberleitung für die Neubaustrecke aufgehängt. Das erfordert nochmals Fahrplanänderungen im Regional- und Fernverkehr, es kommt auch zu Zugausfällen und Ersatzverkehr.

Bald unter Spannung

Für Klenert ganz wichtig war der Hinweis, dass vom 15. Juni an die Oberleitungsanlage an der Neubaustrecke unter Spannung stehen wird. „Dann liegen 15 000 Volt und eine Stromstärke von 25 000 Ampere an“, berichtete der Bahn-Vertreter. Das bedeutet: Von diesem Zeitpunkt an sollten sich Passanten den Anlagen nicht nähern, weil es dann auch zu lebensgefährlichen Überschlägen kommen könnte. „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist ab sofort lebensgefährlich. Nicht nur wegen des Stroms, sondern auch wegen der Bau- und Schienenfahrzeuge, die sich hier bewegen“, betonte Klenert.

Ab Sommer erfolgen zahlreiche Mess- und Testfahrten, in der finalen Phase mit Geschwindigkeiten von bis zu 275 Stundenkilometern, erläuterte der DB-Vertreter. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember – es geht um das Wochenende um den 15. Dezember – wird der Streckenabschnitt offiziell in Betrieb genommen.