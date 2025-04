Rheinvorland: Eidechsen im Sommer umsiedeln

Zügig fertigstellen

Die Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Bebauungsplangebiets soll zügig fertiggestellt werden, so dass die Eidechsen noch diesen Sommer dorthin umgesiedelt werden können. Bekanntlich will sich im Geltungsbereich auch die Straßen- und Gleisbaufirma Zürcher mit einem Logistik- und Recyclingzentrum ansiedeln, weshalb sich der Bebauungsplan „Rheinvorland II“ bereits in seiner ersten Änderung befindet.