Richard-Wagner-Festspiele: Sparzwang in Bayreuth: Einschnitte bei Festspiel-Jubiläum

Sieben statt elf Opern im Jubiläumsjahr

In Zeiten knapper Kassen werden 2026 also nur noch sieben statt der geplanten elf Opern auf dem Spielplan stehen. Eine Neuinszenierung von "Rienzi" soll es geben, dazu Wiederaufnahmen der Opern "Der fliegende Holländer" und "Parsifal" sowie einen "besonderen Ring des Nibelungen", wie Festspiel-Sprecher Hubertus Herrmann sagte - ohne Details zu nennen. Nur soviel: Das vierteilige Werk mit den Opern "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" soll nicht in der umstrittenen aktuellen Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz gezeigt werden.

Damit fallen 2026 nicht nur "Tristan und Isolde" und "Die Meistersinger von Nürnberg" aus dem Jubiläumsprogramm, sondern auch der "Lohengrin" mit Dirigent Christian Thielemann am Pult sowie der gefeierte "Tannhäuser" in der Regie von Tobias Kratzer, der 2026 noch einmal auf den Grünen Hügel zurückkehren sollte. Eröffnet werden sollen die Jubiläumsfestspiele mit der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, "welche Richard Wagner selbst am 22. Mai 1872 im Markgräflichen Opernhaus dirigiert hatte".

Schon 2023 wurde ein Sparplan verabschiedet

Schon seit längerem ist bekannt, dass es Deutschlands wohl berühmtestem Opernspektakel finanziell nicht mehr sonderlich rosig geht. Erst Ende 2023 hatten die Festspiele wegen höherer Energiepreise und Personalkosten einen Sparplan verabschiedet, der unter anderem die Verkleinerung des Festspiel-Chores um 40 Prozent vorsah - von 134 auf 80 feste Chor-Mitglieder.