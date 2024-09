Eine fröhliche Gruppe hat sich am Sonntag auf dem Dorfplatz in Ried zum „Dîner en blanc“ (White Dinner/Picknick in Weiß) zusammengefunden. Die Teilnehmer genossen an einem lauen Sommerabend in gediegener weißer Kleidung die selbst gemachten Speisen, die sie um den Tisch rotieren ließen. Dass dabei manch guter Tropfen und anregende Gespräche nicht fehlen durften, versteht sich beim – schon legendären – „Dîner en blanc“ in Ried von selbst. Die Veranstaltung wurde vom Kulturhuus Kleines Wiesental organisiert. Das Kulturhuus Orga-Team sorgte für die Infrastruktur und lud die Gäste für einen Teilnahmepreis von acht Euro zum Apéro und Kaffee ein.