Seit 1. Oktober wohnt Leitner in Riedichen. Sie hatte im Februar im Bürgersaal in Riedichen für das Stück geprobt und den Riedichern eine kleine Kostprobe gezeigt. Daraufhin sei sie angefragt worden, die ganze Vorstellung in Riedichen zu zeigen.

In dem musikalischen Programm mit Aaron Wälchli werden die vielen Facetten der Liebe beleuchtet. „Es wird luftig-leicht, humorvoll und dennoch tiefgründig präsentiert. Die Konzertbesucher erwartet eine Auswahl der schönsten Liebeslieder und schauspielerische Darbietungen. Das Stück feierte am 11. Mai im Tabourettli in Basel Premiere.