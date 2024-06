Riehen/Basel: Forscher im Dienst von Entenhausen

Schon die Schreibweise seines Namens wie auch seine Kontaktdaten verraten, wohin Patrick Martins Herzblut in seiner Freizeit fließt: Seinen Vornamen gibt der in Riehen lebende promovierte Naturwissenschaftler in Anlehnung an Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track als paTrick an, und seine E-Mail-Adresse enthält die Nummer 313. Das ist das Autokennzeichen des notorischen Pechvogels und Wüterichs Donald Duck, der trotz – oder gerade wegen –seines ungezügelten Temperaments die Sympathien von Lesern auf der ganzen Welt erobert hat. Jüngst konnte der umtriebige Erpel seinen 90. Geburtstag feiern: Am 9. Juni 1934 hatte Donald Fountleroy Duck (so sein vollständiger Name) in dem Zeichentrickfilm „The Wise Little Hen“ („Die kluge kleine Henne“) seinen ersten Auftritt als Nebendarsteller.