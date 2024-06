In Riehen ist am Freitagnachmittag ein junger Mann bei einem versuchten Raubüberfall verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mitteilte, saß der Mann auf einer Bank, als er von einem Unbekannten aufgefordert wurde, ihm seine Sachen auszuhändigen. Als sich das 25-jährige Opfer weigerte, dies zu tun, griff ihn der Unbekannte an. Der Notarzt der Rettung Basel-Stadt brachte den jungen Mann ins Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung. Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Zeugenaufruf gestartet. Die Tat ereignete sich in der Burgstraße.