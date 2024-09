Riehen: Zweispurige S-Bahn greift in Riehens Dorfstrukturen ein

Folgen für Riehen

Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann, und Patrick Scheffler, Fachbereichsleiter Hochbau, informierten über die Ergebnisse der Untersuchungen und zeigten die Auswirkungen auf die ortsbildprägenden historischen Gebäude Riehens auf. Ein oberirdischer Doppelspurausbau, eine Tunnellösung und eine Tieferlegung sind laut der Machbarkeitsstudien realisierbar, jedoch mit gravierenden Auswirkungen auf den historischen Baubestand und das innerörtliche Netz an Rad- und Fußwegen. Der Langsamverkehr würde nur noch durch zwei Stichstraßen über die Gleise führen. Die Fuß- und Radwege entlang der Gleise fielen weg. Zu einer innerörtlichen Zäsur würde eine oberirdische Doppelspur führen.

Lärmbelastung noch unterhalb des gesetzlichen Niveaus

Auf Nachfrage erfuhren die Teilnehmer, dass auch bei Erhöhung der Anzahl der Fahrten in beide Richtungen die Lärmbelastung noch unterhalb des gesetzlichen Niveaus läge. Dadurch bliebe das Ortsbild von meterhohen Lärmschutzwänden verschont. Bei einer Doppelspur würden die Gleise aber näher an die Häuser heranrücken, was von Anwohnern kritisiert wurde, weil sie bereits heute von Erschütterungen und Lärm beeinträchtigt seien. Ein Tunnel würde an der Bettinger Straße beginnen und in Höhe der Inzlinger Straße in Richtung Stetten wieder ans Tageslicht führen. Eine „grüne Nutzung“, aber keine Überbauung der Gleise, böte Chancen für eine innerörtliche Weiterentwicklung. Eine Doppelspur nur an den Haltepunkten reiche nach den Voruntersuchungen für die Fahrplanstabilität eines Viertelstundentakts nicht aus, den Lörrach wegen der Anbindung des neuen Zentralklinikums fordert.