Riehener Historie: Das Leben der Menschen der Vergangenheit ist bis heute sichtbar

Archäologin Annina Banderet gab einen spannenden Einblick in das Leben der Region zur Steinzeit, was anhand vieler Funde belegt werden konnte. Foto: Rolf Rombach

Zeitzeugen im Lös

Nach der Eiszeit, in der der Rhein viel Schotter aus den Alpen in der Region ablud, sorgte die Wind bedingte Erosion für Ablagerungen von Lös an den Ufern und entstehenden Tälern. „Noch heute werden nach dem Pflugeinsatz auf Feldern gelegentlich Dinge gefunden“, berichtete Annina Banderet. Ebenso sei bei tieferen Grabarbeiten eine Untersuchung üblich. Während hölzerne Zeitzeugen in der Regel nicht mehr erhalten seien, seien bearbeitete Steine und Knochen gut identifizierbare Zeitzeugen in den Lösschichten. Im Keller des Museums Kultur und Spiel in Riehen sind die 1960 gemachten Skelettfunde und ein Mammut-Milchzahn ausgestellt.