Riesenreich im Fernen Osten: Die Weiler „Herbstzeitlosen“ zu Besuch in China

Pivate Fotos geben lebendige Einblicke

Klünter hatte auch private Fotos ihres Aufenthaltes in der Millionenstadt sowie von Reisen durch das Land mitgebracht. In Beijin herrschen im Winter schon mal minus 15 Grad, im Sommer bis zu fünfunddreißig Grad. Geheizt wird vielfach noch mit Kohle, was dann für einen schier undurchdringlichen Smog zwischen den Hochhäusern sorgt. Noch immer sind Handwerker mit ihren mobilen Werkstätten als Schuhmacher, bei der Reparatur von Fahrrädern und sogar als Friseure am Straßenrand zu sehen. In den Parks der Stadt wird musiziert und getanzt oder Sport getrieben: Die Wohnungen sind klein und das Leben findet auf der Straße statt.

Der Vortrag von Anna Maria Klünter im Gewölbekeller des Alten Rathauses stieß auf große Begeisterung. Foto: Carolin Lefferts

Selbstverständlich darf ein Besuch des Kaiserpalastes und der Verbotenen Stadt mit ihren wunderbaren und farbenprächtigen Malereien und geschnitzten Verzierungen nicht fehlen.

Prächtiges Neujahrsfest

Gewaltig ist das chinesische Neujahrsfest im Februar, das fast eine Woche dauert und mit riesigem Feuerwerk, mit Löwentanz und gewaltigem Lärm die Straßen füllt. Die Herbstzeitlosen waren rundum begeistert von Klünters Vortrag und wünschen sich schon bald eine Fortsetzung.