Riesenslalom Hector-Coup in Courchevel - Deutsche Ski-Damen ohne Punkte

Die 26-Jährige fuhr im zweiten Riesenslalom in den französischen Alpen, wo auch die WM 2023 stattfinden wird, am Mittwoch auf Platz zwei. 0,35 Sekunden trennten sie am Ende von der Schwedin Hector, die tags zuvor Zweite hinter Shiffrin geworden war und nun ihren zweiten Weltcup-Sieg feierte. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+ 0,60 Sekunden).

Deutsche abgeschlagen

Vor fast sieben Jahren im österreichischen Kühtai hatte Hector zum bis dato letzten Mal ganz oben auf einem Weltcup-Podest gestanden - ebenfalls im Riesenslalom. Beim Doppel-Event in Courchevel legte die 29-Jährige nun gleich vier famose Läufe hin. Womöglich profitierte sie auch etwas von der Abwesenheit mehrerer Topfahrerinnen. Neben der Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami fehlten auch Katharina Liensberger (Österreich) und Alice Robinson (Neuseeland) wegen positiver Corona-Tests. In der Gesamtwertung baute Shiffrin, die zum vierten Mal die große Kristallkugel holen will, ihre Führung aus.